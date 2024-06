OPERAÇÃO TROMPER: Justiça bloqueia valores monetários de Claudinho Serra e réus

Justiça bloqueia R$ 103.340.395,51 de réus e empresas dos acusados da 3ª fase da Operação Tromper, em esquema de corrupção na prefeitura de Sidrolândia, comandado pelo vereador Claudinho Serra licenciado do PSDB. Vários veículos foram alvo de restrição.

No total são 18 pessoas que já constam como réus e 9 empresas que tiveram contas e bens sequestrados deferidos pela Justiça.

O MPMS apontou como chefe do esquema Claudinho Serra que teve maior valor bloqueado: R$ 12,5 milhões. Em seguida aparece o empresário Carmo Name Júnior, com R$ 12,3 milhões bloqueados.