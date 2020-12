A Polícia Civil do MS deflagrou na manhã desta sexta-feira (4) a Operação Vetus, uma iniciativa do Ministério da Justiça e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH que está sendo desencadeada em todo o País. A ação visa apurar denúncias de pessoas envolvidas com maus-tratos contra idosos.

A operação integrada, que teve início no dia 1º de outubro; Dia Internacional do Idoso. E foi planejada tendo em vista o aumento de denúncias de abuso registradas durante o período da pandemia. Desde o mês de abril vem sendo realizado o levantamento de denúncias feitas pelo Disque 100 em todo o país. A ação conjunta desta manhã pretende realizar visitas a locais apontados pelos denunciantes em pelo menos 30 municípios do Mato Grosso do Sul.

Desde o início da Operação Vetus, a PCMS realizou mais de 70 diligências onde foram apuradas 87 denúncias, que culminaram com a instauração de 21 procedimentos investigativos, 15 medidas protetivas e o atendimento de mais de 52 pessoas idosas vítimas de violência e a prisão de três agressores no estado.