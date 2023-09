Oportunidade disponibilizada pela Funtrab atrai agrônomos e administradores da Capital e interior

A vaga de gerente administrativo em uma conceituada empresa agropecuária foi a que mais chamou a atenção na ‘Funtrab na Comunidade” realizada sábado (16) na Paróquia São João Batista, no bairro Coophasul. O salário oferecido era de R$ 9 mil. Nas ações anteriores, realizadas em igrejas católicas e evangélicas, o atendimento é geral e o público é diversificado, independentemente de religiões.

É o caso do engenheiro agrônomo Israel Henrique Lopes Mendes, de 33 anos, evangélico. Ele resolveu se deslocar de sua casa no Lar do Trabalhador até a paróquia no Coophasul. “Antes eu buscava procurar um emprego numa área mais simples, pois já atuei como técnico florestal. Por ser difícil encontrar emprego como engenheiro agrônomo, fui encaminhado para entrevista na empresa. Tenho fé e oro para conseguir esse emprego”, disse o candidato.

Já o administrador Rafael Rodrigues da Silva, de 40 anos, residente em Paranaíba, católico, esteve na ação para tentar a oportunidade. Com pós-graduação em Gestão Financeira, até junho deste ano trabalhava em Mozarlândia (GO), gerenciando equipes e obras de grande porte da construção civil em outros estados. “Caso seja contratado, pretendo fixar residência com minha família aqui em Campo Grande”, planeja Rafael. A candidata Érica Troiani, de 43 anos, de Nova Alvorada do Sul (MS), foi encaminhada para a entrevista e, se for contratada, também pretende mudar para Capital.

O administrador e consultor empresarial Glauber Halt Cabral, de 45 anos, possui pós-graduação e mestrado em Marketing e é professor de cursos de pós-graduação. Ele elogiou a iniciativa da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul. “Geralmente a Funtrab não trabalha com vaga nesse nível salarial. Fiquei bastante surpreso. É uma demonstração para a sociedade que a Funtrab contrata para todos os níveis estratégicos dentro de uma empresa, do operacional até o mais estratégico”, ressaltou o consultor.

Conforme o Ranking de Competitividade dos Estados de 2023, apresentado em agosto deste ano pelo CLP (Centro de Liderança Pública), Mato Grosso do Sul é o 3º estado do País onde o trabalhador tem maior capacitação e seu conhecimento produz impacto na economia. No quesito Capital Humano, o Estado só perde para Santa Catarina e Distrito Federal. Ao comparar com 2022, Mato Grosso do Sul subiu 14 posições, saltando do 17º para o 3º lugar.

Vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), a Funtrab se empenha em integrar as ações na área do trabalho mais especificamente na formulação e execução de Políticas Públicas de amparo ao trabalhador desempregado, geração de emprego e renda, melhoria das relações do trabalho, elevação da qualidade dos empregos existentes e qualificação social e profissional.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, o projeto Funtrab na Comunidade visa aproximar os serviços ofertados pela Fundação para os que residem em regiões mais distantes, sem considerar a crença religiosa. “Diariamente, a Funtrab disponibiliza cerca de 1.600 vagas para diversos setores na Capital. Hoje, por exemplo, temos 10 vagas para farmacêuticos sem experiência e 286 vagas para candidatos sem experiência anterior. Campo Grande é a capital das oportunidades para crescer e viver melhor. Alinhados com a Semadesc, estimulamos os programas e projetos que fomentem a empregabilidade e a qualificação, pois com as parcerias entre as instituições, esperamos impulsionar a economia local, alavancando a qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico da população sul-mato-grossense’, finaliza Ademar Jr.

Texto e fotos: Cláudia Yuri, Funtrab