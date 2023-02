O início do ano letivo marca um período de retomada da rotina para pais e alunos. É também o momento em que estudantes do ensino médio e do ensino superior podem aproveitar para buscar um estágio. Na Agência Super Estágios, são disponibilizadas 160 vagas, com inscrições gratuitas e online.

“O estágio é um programa educativo supervisionado, por isso, os estudantes que precisam ou que têm interesse nessa experiência, podem participar dos processos seletivos desde o primeiro ano de faculdade. É a chance de desenvolver habilidades e conhecer o mercado de trabalho”, afirma a diretora da Agência Super Estágios, Aline Santos.

Neste período de volta às aulas, os processos seletivos realizados pela agência oferecem oportunidades para estudantes de Campo Grande, Dourados e Aquidauana.

Em todas as oportunidades, há possibilidade de contratação do estagiário na empresa e auxílio-transporte. A carga horária é de 4 e 6 horas diárias, nos períodos matutino, vespertino ou noturno.

No caso do ensino médio, estudantes do 1º e 2º ano podem participar dos processos seletivos. São 35 vagas para Campo Grande, uma para Dourados e uma para Aquidauana. As bolsas podem chegar a R$ 900,00.

Ensino superior

Em Dourados, são 4 vagas nas áreas de Matemática, Ciência da Computação, Pedagogia, Letras e Educação Física, com bolsas de até R$ 1.000,00.

Na capital, os destaques são as vagas para os acadêmicos dos cursos de Administração, Gestão Comercial e Processos Gerenciais, com 26 oportunidades; além de Direito, com 25 vagas em um grande escritório de advocacia; e Pedagogia/Alfabetização e Letramento, com 21 vagas.

Também há vagas para estudantes dos cursos de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Marketing (9 vagas), Psicologia (17 vagas), Educação Física (8 vagas), Serviço Social (1 vaga), Ciências Contábeis (11 vagas) e Fisioterapia (1 vaga). As bolsas podem chegar a R$ 1.350,00.

Inscrição

As inscrições para os processos seletivos são gratuitas. Para participar, os interessados podem fazer o cadastro no aplicativo ou no site www.superestagios.com.br.

O procedimento é simples e rápido. Assim que o candidato realiza o cadastro, a plataforma localiza as vagas com o perfil do estudante e notifica o mesmo via e-mail e WhatsApp.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Agência Super Estágios pelo telefone (67) 3211-2022 e (67) 99263-9415 (Whatsapp).

Por: Assessoria de Comunicação da Agência Super Estágios