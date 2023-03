O deputado federal e presidente do PL-MS, Rodolfo Nogueira declarou que o momento é de comemoração, pois a oposição ao governo Lula conseguiu o número mínimo de assinaturas para três ações importantes que vão barrar estratégias do PT no Congresso. “A primeira vitória foi protocolar a CPI do MST. Vamos investigar quem são os responsáveis pelas invasões de terras no Brasil”, reforçou Rodolfo.

As demais ações foram a CPMI do dia 08 de janeiro que também vai investigar quem são os reais responsáveis pela depredação dos prédios públicos.

O terceiro documento que foi protocolado nesta semana foi a PEC do BNDES, em que tira do Lula prerrogativas para financiar ditaduras na América Latina. “Essa PEC vai impedir que o nosso dinheiro seja destinado a países que empobreceram devido a regimes ditatoriais, regime esse que o atual presidente defende”, explicou Rodolfo.

O próximo passo é aguardar a leitura das duas comissões pelos respectivos presidentes das casas de leis, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, bem como iniciar a tramitação da PEC no Congresso. A Proposta de Emenda seguirá para Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em seguida, após aprovação na CCJ, será criada uma comissão especial e na sequência para votação pelo plenário, onde é preciso o apoio de três quintos do parlamento, no caso da Câmara dos Deputados, 308 votos.