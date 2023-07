Oposição anuncia pedido de impeachment de Barroso

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) informou que a oposição vai pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. Na noite de ontem (12), Barroso participou do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) e, durante discurso, disse que “nós derrotamos o bolsonarismo”.

“A oposição entrará com processo de impeachment contra Barroso por cometer crime de ‘exercer atividade político-partidária’, previsto no art. 39, da lei 1079/50”, anunciou Nikolas em seu perfil no Twitter. “Se, por um milagre, houver justiça nesse país, a perda do cargo é inegável”, completou o deputado.

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) também anunciou apoio ao pedido de impeachment. “Isso é normal? Escrachou de vez? Imagine um ministro do STF dizendo numa palestra q eles ‘derrotaram o lulo-petismo’”, comparou o parlamentar.

A deputada Bia Kicis (PL-DF) engrossou o coro: “O Ministro do STF e do TSE , Barroso, afirmou em evento da UNE que venceu o Bolsonarismo. Em evento político partidário confessou que atuou contra uma força política. Gravíssimo! Nós, da oposição, entraremos com pedido de impeachment”.