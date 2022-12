A partir de 2023, com as emendas impositivas, o vereador Ronilço Guerreiro poderá aplicar recursos em áreas que considera essenciais para a Capital. Entre as propostas apresentadas por Guerreiro, e aprovadas pelos vereadores para o orçamento do próximo ano, está a destinação de verba para aquisição de novos uniformes para os Agentes Comunitários da Saúde.

“Essa é uma demanda que recebi diretamente dos agentes e não pensei duas vezes em colocar dentro das minhas emendas impositivas esse investimento, afinal eles são fundamentais no nosso dia a dia e ter um equipamento de trabalho digno é importante”, comentou Guerreiro.

Na lei Orçamentária Anual (LOA) para 2023, Guerreiro colocou em suas emendas impositivas investimentos na área do esporte com a implantação de academia ao ar livre no Jardim Seminário, na Vila dos Ferroviários e no UBS Jardim Paradiso.

Na saúde, além dos uniformes dos Agentes Comunitários, o vereador destinou emenda para a reforma e aquisição de equipamentos para a USF – Unidade de Saúde Familiar do José Abrão, também para a reforma do Centro de Saúde São Francisco – Obra Social da MIFRA.

Na área cultural Guerreiro emenda para a criação e implantação da Biblioteca de Rua (Espaço Multiuso) entre as Ruas Juiz de Fora, Frutuoso Barbosa e Sacramento no Jardim Seminário. O espaço ainda contará com emenda federal destinada pela deputada federal e senadora eleita, Tereza Cristina.

Emendas Ordinárias

Já nas emendas ordinárias, ou seja, que são sugeridas para que a prefeita Adriane Lopes possa executar e garantir melhorias para a população, Guerreiro apresentou solicitações em diversas regiões e em várias áreas.

Entre as emendas apresentadas estão: aquisição de livros didáticos ou paradidáticos de autores com domicílio em Mato Grosso do Sul; reforma da Praça do Bairro São Francisco; reforma da Praça Vila dos Ferroviários; construção da ciclovia, trecho Belas Artes até a Universidade Católica Dom Bosco; criação do Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural da Comunidade Quilombola “Tia Eva”.

Também foi solicitado pelo vereador a implantação do Programa Agentes de Leitura; implantação do Programa Multiplica Livros; implantação do Programa Empresa Amiga da Leitura; Aquisição de Material Esportivo; implantação de academia ao ar livre no Bairro Celina Jalad; Identificação das ruas de Campo Grande com os chamados post doors; implantação do Programa da Fibromialgia; implantação do Programa Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, destinado aos Portadores de Necessidades Especiais; e aquisição de instrumentos musicais, uniformes e material de consumo para a Banda Municipal.

Gabinete de Rua

Para quem tem demandas de melhoria da cidade, o gabinete do vereador Ronilço Guerreiro na Câmara Municipal de Campo Grande tem atendimento presencial das 7h às 17h de segunda a sexta-feira. Além disso, tem o site www.souguerreiro.com com o link do Gabinete Virtual e o WhatsApp do Gabinete de Rua (99909-0019).