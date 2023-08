Orçamento municipal tem previsão de R$ 6,4 bilhões para 2024

Nesta quinta-feira (31), a prefeita Adriane Lopes entregou à Câmara de Vereadores o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2024. A proposta contempla um orçamento total de R$ 6.426.565.761,00, o que representa um aumento de 18,6% em comparação ao ano anterior. A ação ocorreu durante a sessão ordinária e foi recebida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara.

A prefeita enfatizou o planejamento rigoroso realizado pela Secretaria de Finanças e a equipe da Prefeitura. “Trabalhamos com muito compromisso e responsabilidade, acreditando que o próximo ano será ainda melhor”, destacou Adriane Lopes, que esteva acompanhada pelo secretário de Governo, Prof. João Rocha, e pela secretária de Finanças, Márcia Hokama.

O projeto de lei 11.108/23, proposto pelo Executivo, estima um orçamento de R$ 6.426.565.761,00 para o ano de 2024, um aumento de 18,6% em relação ao montante previsto na Lei Orçamentária deste ano, que foi de R$ 5.418.631.265,00. Agora, os vereadores têm a oportunidade de propor emendas para aprimorar a proposta. Essa lei estabelece a previsão de receitas e as despesas para o próximo ano.

Adriane Lopes reforçou o compromisso da gestão em gastar de acordo com a receita planejada, visando o futuro da cidade. “Uma gestão que tem sido pautada pela modernização. Investimos muito para trazer mais recursos e, assim, garantir um futuro melhor para Campo Grande”, completou a prefeita.

Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara, ressaltou a importância de um orçamento realista e focado nas necessidades da população. “Queremos um orçamento enxuto, mas verdadeiro. Todos os vereadores terão acesso ao projeto. Será construído com o Executivo e o Legislativo, para que esses recursos cheguem até as pessoas e melhorem a qualidade de vida em áreas como transporte, segurança, saúde e, principalmente, a área social”, apontou.

O processo de tramitação prevê que a Câmara vote o projeto orçamentário, incluindo emendas, até o final do ano. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice), Luiza Ribeiro, Ronilço Guerreiro e Ademir Santana, será responsável pela análise e relatoria do projeto, além de convocar uma Audiência Pública para debater a proposta com a população.

As proposições para o orçamento devem estar alinhadas com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que já foram aprovados pela Câmara de Vereadores no primeiro semestre.