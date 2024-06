Ordem do Dia: Aprovada em 1ª criação de Agência de Promoção de Investimentos de MS

Os deputados apreciaram e aprovaram, nesta manhã (25), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), durante a Ordem do Dia, três matérias. Em primeira discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 94/2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Estadual a instituir a Agência de Promoção de Investimentos de Mato Grosso do Sul (Invest MS), sob a modalidade de serviço social autônomo, na forma que especifica, e dá outras providências.

O deputado Junior Mochi (MDB) declarou seu voto e explicou que a existência desta agência é essencial para o Estado. “Extremamente importante, pois esse projeto tem a finalidade de fazer com que haja, por meio dela essa interlocução, a promoção de investimentos entre locais nacional e internacionais. Realço a importância desse projeto de lei”, destacou o deputado.

Discussão única

Em discussão única, duas matérias foram aprovadas e seguem à promulgação pela ALEMS. O Projeto de Resolução 3/2024, de autoria do deputado e 1º secretário da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), que concede Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense a quem especifica. E o Projeto de Lei 117/2024, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), que denomina próprio público com o nome que especifica.

Serviço

As sessões são realizadas no Plenário Deputado Júlio Maia a partir das 9h, e podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS no canal 7.2, sinal aberto, canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS.