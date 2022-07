O governo do Estado publicou, no Diário Oficial de 1/7/2022, o Decreto n° 15.986, que altera e acrescenta dispositivos no Decreto n° 12.577/2008, que trata da concessão e do pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade e da indenização por atividades insalubres a servidores do Poder Executivo.

Apesar da legislação que rege a carreira assegurar, no artigo 43, que não são devidos adicionais de insalubridade, de penosidade e de periculosidade, o SINSAP-MS orienta que os policiais penais preencham o formulário disponibilizado pela administração estadual solicitando o adicional.

O setor jurídico do SINSAP/MS frisa que o decreto estadual trata genericamente do adicional de insalubridade/periculosidade no serviço público. Ainda não houve um posicionamento oficial para indicar quais categorias seriam beneficiadas com a referida verba indenizatória.

Portanto, o servidor pode solicitar oficialmente a análise no setor de recursos humanos, conforme modelo disponibilizado pela Ageprev: https://www.ageprev.ms.gov.br/requerimento-de-adicional-de-insalubridade-e-periculosidade/

O SINSAP/MS entende que a atividade desenvolvida pelos policiais penais é insalubre por natureza e, havendo possibilidade jurídica do questionamento da normativa que define o pagamento da insalubridade, o sindicato não medirá esforços para que os servidores possam fazer jus ao recebimento do adicional.