Com o objetivo de fomentar, divulgar e promover o turismo de Mato Grosso do Sul, agregando valor com cultura e música regional, a Fundação de Turismo de MS leva para o Fórum Panrotas o cantor, compositor, instrumentista e ator, Gabriel Sater. Com o tema ‘Os limites do Pantanal’, o momento fará parte da abertura do evento considerado um dos mais importantes do setor.

O diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, destaca a participação de Gabriel no Fórum Panrotas. “Queremos aproveitar essa visibilidade que o turismo do estado está vivendo com a novela Pantanal e ter a presença desse importante artista da nossa terra reforça a nossa identidade. Assim como sempre fez o pai dele, Almir Sater, o Gabriel fortalece cada vez mais a cultura pantaneira e tenho certeza que a presença dele, juntamente com o time da Fundtur, vai abrilhantar ainda mais o Fórum. Estamos felizes em apoiar o evento e, ao mesmo tempo, posicionar o Mato Grosso do Sul como o principal destino de ecoturismo do país”.

O Pantanal é um importante produto turístico do Mato Grosso do Sul e encontra-se em evidência por conta das gravações do remake da novela de mesmo nome no estado, obra em que Gabriel Sater interpreta um personagem de destaque. Fator de grande importância para a percepção de um destino turístico, a música de Gabriel Sater leva um pouco da cultura pantaneira neste show, que será realizado no dia 21 de junho durante o Fórum Panrotas.

Em seu caderno de orientações de segmentação do turismo, o Ministério do Turismo define que são bens culturais de valor histórico, artístico, científico, simbólico, passíveis de se tornarem atrações turísticas a apresentação ou contemplação de bens materiais e imateriais, manifestações como música, gastronomia, artesanato, entre outros. Isso tudo forma uma combinação que permite a vivência da diversidade cultural de um destino.

Sendo assim, a Fundtur MS busca agregar a maior quantidade de valores em suas ações de promoção. No caso do Fórum Panrotas, foi inserida a apresentação cultural, realizada por um artista regional, de reconhecido renome e capaz de transmitir ao público a essência da música sul-mato-grossense.

O FÓRUM

O Fórum Panrotas, que acontece nos dias 21 e 22 de junho em São Paulo, está em sua 19ª edição e reúne as principais lideranças do setor e traz reconhecidos palestrantes tanto do Brasil quanto do exterior. As palestras e painéis discutem o papel da liderança dentro das organizações, trazendo em cada edição as tendências do marketing, distribuição, sustentabilidade, tecnologia e análises sobre comportamento do consumidor.

Destinado a profissionais do turismo, o evento exibe ainda cases de diferentes modelos de negócios que estão sendo reinventados pela tecnologia e o impacto do consumidor conectado em diferentes plataformas de comunicação.