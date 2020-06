A pandemia tem causado transtornos em vários setores e no ramo do entretenimento não foi diferente. Nessa semana, mais uma notícia demonstrou como a indústria do cinema tem exercitado sua flexibilidade para poder manter seus calendários em dia. A cerimônia do Oscar de 2021 teve que ser adiada mesmo faltando mais de 6 meses para sua realização devido a pandemia de coronavírus.

A cerimônia no próximo ano deve ser realizada oito semanas após a data prevista segundo uma divulgação feita pela página oficial da Academia no Twitter. O isolamento social obrigatório fez com que os cinemas fossem fechados e prejudicou o calendário de lançamentos de Hollywood. Por isso, agora o prazo para que os lançamentos sejam elegíveis também foi prorrogado.

A próxima cerimônia acontecerá no dia 25 de abril e o prazo para a seleção dos lançamentos participantes, que aconteceria até dezembro desse ano, também foi prorrogado. Agora, os filmes elegíveis poderão ser selecionados até 28 de fevereiro do próximo ano. Diante do calendário de mudanças, as indicações serão anunciadas publicamente no dia 15 de março de 2021.

Essa será a 93ª cerimônia do Oscar e o adiamento aumenta a esperança de que a premiação mantenha a tradição, reunindo uma plateia de celebridades, mas a logística ainda será confirmada, visando a segurança de acordo com o desenrolar da pandemia. Em abril, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas já havia flexibilizado algumas regras de elegibilidade, permitindo que filmes que não tiveram sua estreia nos cinemas e entraram direto nas plataformas de streaming concorressem ao Oscar 2021.