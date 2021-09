Foi identificada como de Jhon Wellington Maciel dos Santos, 27 anos, a ossada humana encontrada em um cemitério clandestino no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande. Os restos mortais foram achados no dia 5 de julho.

Conforme informações do delegado Carlos Delano, da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios), houve a identificação pela numeração de uma prótese e haverá exame complementar por DNA. Segundo o delegado, já havia uma investigação do desaparecimento de Jhon desde o ano passado. As circunstâncias do homicídio continuam sob investigação.

O rapaz tinha passagens pela polícia. O delegado, que está à frente das investigações, não descarta que o cemitério possa ter sido utilizado por membros de facções criminosas para desovar os cadáveres e tentar ocultar os crimes.