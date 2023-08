Ossada humana é encontrada em quitinete no Monte Castelo

Ossada encontra enterrada numa cama embutida com cimento em uma quitinete no Monte Castelo pode ser de um homem desaparecido há 45 dias. A Polícia um idoso de 66 anos relatou que seu inquilino conhecido como Damião reside num dos quartos da quitinete a dez anos e está desaparecido e queria saber a respeito do esqueleto. Ele entrou no quarto da vítima e encontrou roupas e documentos, apresentados à polícia. Informou que ele tem uma irmã que mora em São Paulo.