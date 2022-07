O vereador Otávio Trad foi oficializado como pré-candidato a deputado estadual de Mato Grosso do Sul, durante a Convenção do PSD, realizada na manhã deste sábado (dia 30), na Associação Nipo Brasileira, em Campo Grande. “Muda MS! Vem com a gente, vamos fazer a diferença pelo nosso Estado”, disse o pré-candidato.





No encontro, o vereador Otávio Trad recebeu apoio da juventude, de lideranças comunitárias, dos militantes partidários e da multidão que prestigiou o evento democrático. “Precisamos humanizar nosso Estado, pensar no futuro de cada família que vive em MS, ter um Estado mais inclusivo em todas suas esferas”, destacou.





Em seu terceiro mandato como vereador de Campo Grande, Otávio quer levar a sua experiência de 10 anos como legislador, na Cidade Morena, para todo o Mato Grosso do Sul. Considerado um dos mais atuantes da Capital, lidera o número de melhorias para cidade e a cada ano aumenta seu protagonismo no plenário da Câmara Municipal. “Sempre tive coragem e responsabilidade para enfrentar os problemas reais de nossa gente. Ouvir o povo e estar próximo dele foi nosso maior acerto. Agora me sinto pronto para esse novo desafio”, finalizou.





Tornou-se conhecido por atuar na política pública de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Para comunidade surda criou o Centro Municipal de Libras; para os cegos implementou o #PRACEGOVER, com a audiodescrição de imagens e criou a campanha de combate ao capacitismo, qualquer tipo de preconceito contra as pessoas com deficiência.





Otávio Trad acredita que políticas públicas devem ser idealizadas para quem precisa. Em seu discurso, o pré-candidato ao Governo de MS, Marquinhos Trad, destacou que o grupo busca menos impostos. “No nosso mandato de vereador, conquistamos a redução e facilitação de pagamento de impostos, de nossa autoria, foi criada a lei do parcelamento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis)”, disse o pré-candidato Otávio Trad.





O vereador também demonstra apoio ao empreendedorismo e lazer, criou o Corredor Gastronômico no bairro Mata do Jacinto e o projeto Domingo em Família na Afonso Pena.