O outono começa oficialmente nesta segunda-feira (20), às 17h25 (horário de MS), e termina em 21 de junho. Segundo a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), climatologicamente é o período de transição entre estações chuvosa e seca.

“No período acontecem as primeiras induções de massa de ar frio, onde observa queda gradativa da temperatura. Além disso, os dias ficam mais curtos e a umidade do ar cai gradativamente. Neste ano, as chuvas devem ficar dentro ou um pouco acima da média histórica”, disse.

Para esses primeiros dias do outono, o Cemtec prevê dias de sol, com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima prevista para esta segunda-feira (20) é de 20ºC e a máxima, de 33ºC.

As maiores temperaturas são esperadas para as regiões Norte e Sul do Estado e as menores para as regiões Central e Sul. Na Capital, os termômetros devem marcar de 20ºC a 33ºC.