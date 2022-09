A partir deste sábado (01), e nos dias 08 e 29 de outubro a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) por meio da Diretoria de Assistência à Saúde promove ações do Programa de Prevenção “Dia M”, que tem o objetivo de alertar para a importância dos cuidados com a saúde da mulher.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2022, Mato Grosso do Sul tem uma taxa estimada de 50,69 casos de câncer de mama para cada 100 mil mulheres.

A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, ressalta que a alta incidência de casos da doença levou a Caixa dos Servidores a criar o ‘Dia M’, programa de prevenção que incentiva a realização da mamografia – essencial para o diagnóstico precoce deste tipo de câncer.

“Nos sábados em que a ação acontece o “Dia M” os exames serão realizados no Ônibus da Saúde – um centro médico móvel equipado para fazer os exames. Essa ação é importante porque a cada exame realizado, ajudamos a reduzir a incidência do câncer na população feminina”, pontua Budib.

A coordenadora da Clínica da Família Amanda Letícia da Vera, ressalta que a cada sábado serão destinadas 40 vagas para a realização do exame de mamografia. E que o ‘Dia M’ possibilita também a oportunidade para atualizar o exame preventivo.

“A proposta é promover a prevenção e o cuidado com a saúde da mulher. Por isso, nos sábados realizaremos os exames que auxiliam nesse diagnóstico. É importante frisar que o exame de mamografia é gratuito e pode ser feito pelas beneficiárias a partir dos 40 anos de idade. Então convidamos aquelas beneficiárias a entrarem em contato para agendar o atendimento”, finaliza.

Ainda de acordo com dados do INCA, o câncer de colo de útero é o terceiro tipo mais incidente da doença entre mulheres. Para este ano foram estimados 16.710 casos novos no Brasil e Mato Grosso do Sul tem uma taxa de 18,28 casos para cada 100 mil mulheres.

De acordo com o cronograma, o ‘Dia M’ será realizado também nos dias 05, 12 e 19 de novembro e nos dias 03 e 10 de dezembro – na Clínica da Família. A ação é destinada às beneficiárias da Cassems que há mais de 2 anos não realizam os exames. As interessadas em regularizar os exames devem entrar em contato pelos telefones (67) 3309-5351 ou 9974-0599.