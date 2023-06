Oxigênio do submarino Titan acabou; mas as buscas continuam

Buscas por submarino continuam após fim do suprimento de oxigênio. As buscas pelo submarino Titan entram no quarto dia e as chances de encontrar os cinco ocupantes com vida fica cada vez menores. De acordo com a Guarda Costeira dos EUA, o equipamento ficaria sem oxigênio na manhã desta quinta-feira (22). Apesar do cenário preocupante, ainda existe a possibilidade de que todos estejam vivos.

O especialista em medicina hiperbárica Ken LeDez, da Memorial University em St John’s, em Newfoundland, disse à BBC que é possível que as equipes de resgate tenham um pouco mais de tempo do que o estimado.

LeDez explicou à publicação que o suprimento de oxigênio no Titan vai acabar de maneira gradual e, dependendo do estado em que se encontram os ocupantes, pode durar um pouco mais de tempo.

A bordo do Titan estão o milionário britânico Hamish Harding, presidente da Action Aviation; o paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente da Engro, e seu filho Suleman; o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, especialista nos destroços do Titanic; e Stockton Rush, CEO da OceanGate Expeditions.