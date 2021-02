O setor de telefonia da Santa Casa de Campo Grande, mais conhecido como P.A.B.X., tem se tornado cada vez mais importante, principalmente nas últimas décadas com a expansão do complexo hospitalar, o que gerou uma necessidade de informação rápida e segura aos clientes externos e aos funcionários. Desde sua criação, na década de 40, o departamento tem o objetivo de atender as solicitações e dar os devidos encaminhamentos aos setores por meio da ligação. E, nem mesmo o avanço da tecnologia digital conseguiu substituir o atendimento personalizado das telefonistas.

Atualmente o serviço conta um time de 11 telefonistas e funciona 24h por dia e sempre com os cumprimentos gentis de “P.A.B.X. bom dia, tarde e noite”. A cada período, elas executam o mesmo serviço, são responsáveis por localizar de forma ágil médicos, técnicos, profissionais da higienização, do plantão administrativo, assistentes sociais, manutenção, gerentes, coordenadores, supervisores, fiscais da portaria e demais profissionais, sempre intermediando contatos para resolução de qualquer tipo de demanda, seja ela externa ou interna.

Com a informação atualizada, as telefonistas conseguem realizar um atendimento mais resolutivo e direcionar os usuários nos setores específicos. “Nosso intuito aqui é repassar as informações corretas e de acordo com cada demanda para facilitar os processos institucionais. Digo que o setor de telefonia do hospital é como se fosse um membro muito importante do corpo”, comentou a supervisora do serviço, Lucineia Borges da Fonseca, que foi a primeira telefonista da instituição promovida a um cargo de liderança. Lucineia está há 24 anos na instituição.

Hoje com o P.A.B.X. informatizado e sempre em busca de se adequar à tecnologia mais avançada da área, as informações precisam estar sempre atualizadas para que, quando solicitadas, sejam repassadas de forma segura. Para isso, as profissionais, que trabalham na Santa Casa há décadas, fazem contatos constantes para atualizar os registros internos e, assim, garantir o atendimento de excelência aos solicitantes.

“Nosso compromisso é prestar o melhor atendimento ao próximo, sendo ele um funcionário ou até mesmo familiares de pacientes. Temos aqui funcionárias capacitadas e que estão diariamente envolvidas com as atividades no hospital, muitas estão há 20/ 30 anos se dedicando e isso traz mais propriedades também aos nossos processos”, disse Lucineia lembrando que, muitas vezes, é reconhecida pela voz ao andar pelo hospital.

Jussara Lobo Ferreira, 60 anos, é uma das telefonistas mais antigas do setor. Apenas de Santa Casa de Campo Grande já são vinte anos, e de profissão quarenta anos. Em todo esse tempo, o que ela mais coleciona são momentos marcantes, muitos deles lembrados como se fosse hoje. “Ah! Tenho várias histórias, a mais marcante delas com certeza foi a queda do avião com algumas celebridades. Era um plantão de domingo, eu estava sozinha no P.A.B.X., e tive a experiência de falar com o Brasil inteiro. Eram várias pessoas atrás de informações sobre o caso, cada uma com um sotaque diferente. Foi muito bacana a experiência”, lembrou Jussara. (foto de 1997 – chegada do novo aparelho no setor de P.A.B.X)

Momentos de reconhecimento e de oportunidade de crescimento profissional também marcaram a vida de Jussara ao telefone. “Esses anos na Santa Casa me aperfeiçoaram profissionalmente, e eu amo o que faço. Aqui se aprendem muitas coisas. Na época da gestão do Dr. Arthur D’Ávila, ele sempre dizia que nosso setor era o das ‘meninas dos olhos’ dele e não deixava nossa data, em junho, passar sem que ganhássemos um botão de rosa”, finalizou.