Uma mulher de 56 anos procurou a UBS da Vila Serradinho na Capital para fazer o cadastro para a vacina da Covid-19 e descobriu que alguém foi imunizado em seu nome. Funcionários informaram que uma das doses foi no dia 17 de fevereiro. Além disso a pessoa usou um documento com o nome da vítima com data de nascimento de maio de 1945, ou seja, 76 anos. Foi requerido junto à Secretaria Municipal de Saúde uma investigação administrativa para apuração dos fatos. A vítima não conseguiu se cadastrar para a vacinação. A Polícia Civil também registrou o caso como falsidade ideológica se o documento é público.