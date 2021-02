Pacientes que venceram a fase aguda do coronavírus e apresentaram queixas respiratórias ou motoras, como fraqueza e falta de ar ao realizar pequenos ou médios esforços, têm acesso a um serviço exclusivo da Prefeitura de Campo Grande de reabilitação pós-Covid-19. O acompanhamento é feito por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais da área de fisioterapia, educação física, psicologia e nutrição.

A indicação é para pacientes que apresentam cansaço ou falta de ar para conseguir fazer atividades que eram realizadas rotineiramente antes da Covid-19 e fadiga, fraqueza muscular ou respiratória, principalmente quando afetar o desempenho das atividades de vida diária ou laborais.

O paciente passará por uma avaliação global com a equipe multidisciplinar e, a partir de então, será traçado o programa de tratamento do mesmo, podendo ser de frequência de duas a três vezes por semana.

O pedido de encaminhamento deve ser feito na unidade básica de saúde mais próxima pelo profissional médico, via sistema de regulação (Sisreg), acompanhado de atestado de liberação para realização de atividade física.

O atendimento é feito somente por agendamento na Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD), localizada na Rua Mal. Hermes, 842 – Vila Almeida.

Pioneiro

O Município de Campo Grande é pioneiro na implementação de um serviço de reabilitação pós-Covid. Em setembro do ano passado foi aberto em parceria com a APAE e o Governo do Estado o primeiro ambulatório pós-Covid 100% público do país.

O serviço é referência e atende pacientes dos 33 municípios da macrorregião de Campo Grande. O atendimento é feito por Médicos fisiatra, cardiologista, pediatra, neurologista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social e fonoaudiólogo.