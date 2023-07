Pacientes recebem orientações sobre Planejamento Familiar com apoio e acompanhamento de equipe multidisciplinar

Pacientes atendidas na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande têm acesso ao acompanhamento multidisciplinar, através das oficinas de Planejamento Familiar realizadas pelas equipes das unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs), com apoio da EMulti – equipe formada por profissionais de diversas especialidades que são encarregados de dar suporte ao atendimento da Atenção Primária.

Durante as atividades, as pacientes recebem orientações sobre os métodos contraceptivos temporários e definitivos, como o preservativo, DIU, laqueadura e vasectomia, além de informações sobre a saúde sexual e reprodutiva. Nesta semana, o trabalho foi realizado pela EMulti Universitário na USF Los Angeles, com apoio da equipe da unidade.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca que o Planejamento Familiar é uma estratégia essencial para garantir o acesso à saúde reprodutiva e a autonomia das pessoas na tomada de decisões sobre a maternidade e paternidade responsável.

“No contexto da Atenção Primária à Saúde, esse cuidado se torna ainda mais relevante, pois é nesse nível que se estabelecem os vínculos entre profissionais de saúde e a população, permitindo um acompanhamento integral e personalizado. Com o suporte de uma equipe multidisciplinar, o Planejamento Familiar proporciona informações sobre contracepção, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e apoio às gestantes, visando promover a saúde e a qualidade de vida destas pacientes”, diz.

Dados do Ministério da Saúde revelam que a gravidez na adolescência ainda é um desafio no Brasil. Segundo o último levantamento, cerca de 18% dos nascimentos no país são de mães adolescentes. Essa realidade evidencia a importância de ações de Planejamento Familiar e educação sexual para essa faixa etária, buscando evitar gestações não planejadas e garantir o acesso a informações sobre métodos contraceptivos e cuidados com a saúde sexual e reprodutiva.

“Oferecer um ambiente acolhedor e de confiança para que os usuários possam discutir suas necessidades e preferências em relação à contracepção e ao planejamento da família é um dos nossos grandes desafios. Nesse cenário, o trabalho dos profissionais de saúde inclui a oferta de informações claras e embasadas sobre os diversos métodos contraceptivos disponíveis no SUS, bem como a escuta qualificada das demandas e dúvidas dos pacientes”, complementa o secretário.

A equipe de saúde envolvida no Planejamento Familiar pode incluir médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, trabalhando em conjunto para garantir o suporte necessário em cada etapa do planejamento familiar.