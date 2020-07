Faltando um mês para o fim da Campanha do Agasalho 2020 do TJMS, a equipe do Pacijus foi a quatro bairros da Capital atender famílias que sofrem com o frio e o desamparo durante esta pandemia de Covid-19. No total, cerca de 300 kits contendo cobertor, álcool em gel e máscaras foram entregues. Para as famílias em situação de vulnerabilidade também foram entregues cestas básicas. Tudo que foi destinado veio por meio de doações dos parceiros do Pacijus.

Nesta segunda-feira (29), a equipe do Pacijus foi até o projeto “Criança Carente Feliz”, no bairro Tarsila do Amaral, região Norte de Campo Grande. O local foi contemplado pela primeira vez no Pacijus e recebeu 80 kits da campanha e algumas cestas básicas.

Os materiais foram destinados para crianças, idosos e pessoas com deficiência, conforme explica o apoiador do projeto, Joaquim Douglas Benites. “A comunidade do bairro Tarsila do Amaral é carente, então cada ajuda é bem-vinda. Principalmente pelo momento atípico da pandemia de coronavírus em que os pais e mães de família perderam seu sustento e têm dificuldades de recolocação no mercado de trabalho”, disse.

Já na sexta-feira passada (26), foi a vez de três bairros da região sul da Capital. As entregas ocorreram na favela da Homex, local que ainda é uma ocupação irregular e as famílias vivem à margem dos serviços básicos. Em seguida, algumas famílias do bairro vizinho, Los Angeles. Também foi contemplado o projeto “Tia More” do bairro Canguru, que atende 68 crianças e adolescentes com alimentação, cuidados de higiene e cursos extracurriculares.

Até agora, a campanha do Agasalho do TJMS atendeu 45 unidades de acolhimento e 20 asilos. Além disso, foram atendidos seis projetos sociais (Grupo de Apoio Colônia do Amor, Grupo de Escoteiros Mario Dilson, Projeto Ceaca, Associação Beneficente Casa da União Lar de Santana, Projeto Maná do Céu e Grupo Sarau Raízes) e sete comunidades (Noroeste, Canguru, Homex, Bálsamo, Los Angeles, Tarsilia do Amaral, e Aldeia Marçal de Souza).

De forma inédita, 26 comarcas do interior integraram a campanha do Pacijus e receberam kits. No total, já foram cerca de 2.000 kits e 250 cestas básicas.

A Campanha do Agasalho 2020 do TJMS continua e está chegando a mais pessoas. Até o dia 30 de julho, as doações podem ser feitas. Segundo Célia Leandro, apoiadora dos projetos do Pacijus e esposa do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, ainda são muito necessárias as doações. “Tudo que chega nós já temos para quem doar, por isso é tão importante as pessoas serem solidárias”.

Doe – Por isto é tão importante manter esta rede de solidariedade com quem mais precisa. Até o dia 30 de julho, as doações podem ser feitas, por meio de depósito bancário, na conta da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, CNPJ: 03978517/0001-48, Banco Sicredi, Ag. 0911, C/C 56741-4.

Também é possível entregar pessoalmente na portaria do Tribunal de Justiça, no Parque dos Poderes. No período da manhã, na entrada da Av. Des. Leão Neto do Carmo (em frente ao TRE-MS) e, no período da tarde, também, na entrada principal, pelo prolongamento da Av. Mato Grosso.

Para quem quer mais comodidade, uma parceria foi firmada pelo Pacijus do Tribunal de Justiça de MS para aumentar a arrecadação da Campanha do Agasalho 2020. É o aplicativo de entregas Go Tap. Nele, você poderá adquirir cestas básicas que serão enviadas para o Pacijus fazer a destinação para quem mais precisa, junto com os kits contendo cobertores novos, álcool 70º em gel e máscaras.

A campanha foi prorrogada até o dia 30 de julho, por isto faça sua doação.

Parceiros – Neste ano, esta que será a maior Campanha do Agasalho do Pacijus de todos os tempos, tem o apoio e parceria da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), Tribunal Regional Eleitoral de MS (TRE/MS), Justiça Federal, União Feminina Beneficente e Luluzinha Motoclube.