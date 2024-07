Pacote nutricional personalizado ajuda Fazenda Jaburi a ter sucesso na pecuária em Rondônia

A pecuária brasileira cresce em produtividade, qualidade e respeito ambiental em todas as regiões do país, com o uso do melhoramento genético animal, atenção à nutrição, à sanidade e ao manejo eficiente. “Os produtores sabem que é preciso fornecer as condições ideias para os bovinos expressarem todo o seu potencial produtivo de forma eficiente e sustentável”, ressalta José Neto, Consultor Técnico Beef da Bigsal |Trouw Nutrition.

O especialista explica que cada projeto é único e é preciso considerar as características do negócio para fornecer o melhor pacote tecnológico. “Em termos de nutrição, é essencial analisar se o foco é cria, recria, engorda, ciclo completo ou se o pecuarista explora a produção de genética para a venda de animais melhoradores”.

Um exemplo de sucesso é a Fazenda Jaburi, em Espigão do Oeste, Rondônia. Atualmente, a propriedade conta com rebanho de 12 mil animais, sendo 4 mil registrados. O objetivo principal é a seleção e o melhoramento genético da raça Nelore, além de recria e engorda de gado de corte.

A Jaburi mantém parceria sólida com a Bigsal, empresa que fornece tecnologia nutricional de ponta para maximizar a produtividade dos animais. Essa colaboração contribui para excelentes resultados em termos de produtividade. “Trabalhamos com seleção focada em animais precoces, com alto desempenho em ganho de peso, fertilidade e boa habilidade materna. Nossos reprodutores e matrizes produzem animais precoces, que encurtem o ciclo de produção, e agregam genes que potencializem a lucratividade dos rebanhos que utilizam nossa marca Jaburi. A Bigsal está presente tanto no gado comercial, fornecendo o núcleo Beef Conf para o confinamento, quanto no gado registrado, com Versat e Núcleo Proteinado”, afirma Guilherme Garcia, diretor comercial da Fazenda Jaburi.

A Bigsal, marca de soluções nutricionais da Trouw Nutrition, é uma das líderes na região Norte, além de parte do Mato Grosso, e tem portfólio amplo e completo para atender os mais diversos sistemas e fases de criação dos animais. “O primeiro passo é entender as necessidades e os objetivos a serem alcançados. A Bigsal | Trouw Nutrition tem soluções e equipe técnica preparada para entender e auxiliar os criadores em seus sistemas de suplementação”, finaliza José Neto.