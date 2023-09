Micaela Oliveira Rodrigues (22) foi encontrada morta com sinais de violência no banheiro de casa na Rua 27 de Julho, na Vila Progresso, em Anastácio. O autor do crime é namorado, o padeiro Juliano Azevedo. Após o crime ele fugiu num Corsa Wind branco com os filhos do casal. A Polícia está no encalço do femicida.

Se você tiver qualquer informação ligue 190. Sua identidade será mantida em sigilo.