Rosinaldo de Andrade Messias, 41 anos, foi morto a tiros na noite de ontem (23), no município de Itaquiraí. Ele era investigado por estupro de vulnerável. Ele aparece em um vídeo andando de barco, com duas crianças ao lado. Segundo o Ta Na Mídia Naviraí, o vídeo foi feito por uma mulher identificada como Sunilda Ortiz. Rosinaldo segura duas latas de cerveja e beija uma das crianças, filha de Sunilda.

O beijo foi comemorado com gritos pelas pessoas. Após o beijo, Rosinaldo olha sorrindo para filmagem e dá outro beijo, desta vez na cabeça da criança, que está sem a parte de cima da roupa.

Outros dois homens aparecem na filmagem, sentados nos bancos da frente do barco. Um deles seria o piloto. O vídeo teria sido gravado durante um passeio de barco no Rio Paraná, local conhecido como Prainha da Amizade.

Nas redes sociais, Sunilda aparece como esposa de Rosinaldo. Os dois se casaram no dia 14 de novembro deste mês. Rosinaldo chegou a ser levado para a Delegacia para ser ouvido. Ele foi executado dentro da casa onde morava. Populares revoltados com o vídeo, tentaram invadir a casa para atear fogo no corpo.

A Polícia Civil teve que pedir reforço para a Polícia Militar de Itaquiraí, que compareceu ao local juntamente com uma equipe da Força Tática de Naviraí, para ajudar a conter os populares. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil de Itaquiraí.