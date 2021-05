SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – A Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta-feira (14) um homem de 47 anos suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 16 anos, que é deficiente. A ação foi realizada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais). Após uma denúncia a polícia instaurou um inquérito para apurar o ocorrido. O Poder Judiciário representou pela prisão preventiva do suposto autor. O homem foi localizado na Rua São Paulo, no centro da cidade, e tentou fugir dos investigadores, mas sem sucesso. De acordo com as informações após notar a aproximação da polícia ele tentou correr para uma lan house, mas foi cercado e preso. Como a vítima tem deficiência, o homem foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao presídio.