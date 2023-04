Padrasto é preso por estuprar enteada de 13 anos em Fátima do Sul. Os crimes começaram quando a vítima tinha nove anos. A prisão ocorreu no âmbito da Operação “Castelo de Areia” da Polícia Civil e as investigação foram conduzidas por agentes da Delegacia da Mulher. De acordo com a Polícia o mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal do Município. Se condenado o agressor pode cumprir até 32 anos de prisão.