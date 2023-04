Padre de paróquia no é afastado após ser filmado transando com outro homem

Arquidiocese afastou o padre José Maria da Igreja São Camilo de Lellis, na Asa Sul DF filmado ao fazer sexo com outro homem em Brasília/DF. Em nota a instituição afirmou que os fatos vieram à tona no último sábado (22) e reforçou que “os comportamentos não coincidem com os ensinamentos da Igreja e com a conduta que deve ser vivida pelos ministros ordenados” O Padre José Maria foi afastado no domingo (23).

O arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa se possicionou a respeito do episódio. Ele pediu que os fiéis orem pelo padre José Maria.

Confira a Nota

A Igreja Católica condena a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, ao assumirem o posto, os padres fazem um voto de castidade.

“No último sábado (22), a Arquidiocese de Brasília foi surpreendida com conteúdos inadequados envolvendo o Padre José Maria, pároco da paróquia São Camilo. A Arquidiocese de Brasília afirma que tais comportamentos não coincidem com os ensinamentos da Igreja e com a conduta que deve ser vivida pelos ministros ordenados. Dessa forma, as autoridades eclesiásticas acionaram imediatamente a congregação religiosa do referido presbítero, os padres camilianos, para que tomasse todas as providências devidas a essa situação.

Por sua vez, Dom Paulo Cezar, arcebispo de Brasília, determinou o pronto afastamento do religioso de suas atividades junto a paróquia. E no mesmo dia publicou a seguinte nota:

“A Arquidiocese de Brasília, na pessoa do Cardeal Arcebispo Dom Paulo Cezar Costa e dos seus Bispos Auxiliares, ao tomar conhecimento dos fatos ocorridos na Paróquia São Camilo de Lellis, da Asa Sul, em Brasília-DF, no último dia 22 de abril de 2023, lamenta a situação e dispõe que o padre José Maria dos Santos fique afastado das atividades paroquiais e de outros encargos pastorais na Arquidiocese até que os superiores da Província Camiliana tomem as providências para o devido esclarecimento dos fatos”.

“A Arquidiocese de Brasília reafirma o seu compromisso e zelo para com o Povo de Deus e, neste momento delicado, convida a comunidade paroquial de são Camilo de Lellis a se unir em oração”.