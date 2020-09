O padre Jayme Aguiar Costa (81) captou seu Fiat Uno no inicio da tarde desta segunda-feira (28), na rua Engenheiro Roberto Mange, em Campo Grande/MS. O pároco transitava pela via por volta do meio-dia quando na sua direção contrária vinha um ciclista ao se ajustar virou o volante e bateu a roda do carro num Fiat Argo estacionado. Com a batida, o veículo capotou. O SAMU foi acionado e encaminhou o religioso ao Hospital da Cassems.

SACERDÓCIO

Antes de exercer o sacerdócio Jayme foi casado e médico. Com o falecimento da esposa após 24 anos de união resolveu se tornar padre. Além do trabalho como pároco ele atende de graça no bairro Aero Rancho pessoas que não tem condições de pagar uma consulta médica.