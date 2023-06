Pães confeccionados no Centro Penal beneficiam pacientes em tratamento contra o câncer no HU

Diariamente 2,3 mil pães são produzidos por seis reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto no CPAIG (Centro Penal Agroindustrial da Gameleira). Por semana, são doados 5 mil pães para instituições filantrópicas e projetos sociais por meio do programa Mesa Brasil, os outros 6,5 mil pães são consumidos no Centro Penal, dentre as instituições contempladas, está o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh), filiado à Ebserh, que recebe 100 unidades de pães diariamente.

A doação é destinada aos pacientes oncológicos do hospital que estão em tratamento radioterapia, em que é oferecido um lanche para eles durante o período em que estão sendo atendidos.

“Muitas vezes o paciente chega bem cedo para o tratamento ou vem de outra cidade para ser atendido e acaba ficando com fome. Então é servido um lanche para tornar esse momento mais agradável. No início eles estavam tímidos, agora se servem do pão que é servido juntamente com café”, explica Mayara Rodrigues Mota, Chefe da Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia.

Além dos pães, reeducandos trabalham no hospital por meio de convênio de trabalho.

Trabalho e ressocialização

O Centro Penal Agroindustrial da Gameleira atualmente conta com seis oficinas de produção industrial, empregando diretamente 180 reeducandos. No local, além dos pães, as frentes de trabalho incluem a confecção de churrasqueiras, reformas de carrinhos de supermercados, empacotamento de erva de tereré, cozinha e produção de bolas, entre outras atividades. Além disso, mais 450 detentos atuam em parcerias da Agepen/MS (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul) fora do presídio.





Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde dezembro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Devido a essa natureza educacional, a os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

Keila Oliveira, Agepen (com informações do HUMAP)