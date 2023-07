Pagamento do Bolsa Família vai movimentar R$ 140 milhões na economia de MS neste mês

Os repasses mensais do programa Bolsa Família movimentam, por mês, mais de R$ 140 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. Somente neste mês de julho, as transferências dos benefícios para as 204 mil famílias cadastradas no programa no Estado somaram R$ 141,7 milhões.

Os pagamentos do Bolsa Família começaram nesta terça-feira (18) para os beneficiários de número de identificação social (NIS) e seguem até o próximo dia 31.

Em Campo Grande o papel do Bolsa Família na economia é significativo. A cidade tem pouco mais de um quarto dos beneficiários do Estado (57.127) que movimentarão neste mês R$ 38,9 milhões na economia da cidade.

Dourados é o segundo município com beneficiários do programa: 12.832 famílias que, juntas, recebem R$ 9 milhões. A ordem decrescente deixa de coincidir com a população na terceira posição.

Corumbá, o quarto mais populoso município do Estado, é o terceiro com mais beneficiários das bolsas pagas pelo governo federal: 9.893 famílias cujos pagamentos, somados, atingem R$ 6,9 milhões.

Pagamento médio

As famílias do município de Paranhos são as que recebem o maior valor médio do estado: R$ 834,05 para 1.748 núcleos familiares. O município de Japorã aparece em seguida, com R$ 757,60 para 1.406 famílias. Em terceiro estão as 1.948 famílias de Ladário, com valor médio de R$ 746,71.

Benefícios extras

Os benefícios que fazem o valor da bolsa, que parte de R$ 600, crescer, também são significativos. Mais de 120 mil crianças na faixa de zero a seis anos dentro da composição familiar são beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Esta situação do lar faz com que cada família tenha um adicional de R$ 150 no pagamento mensal. O investimento do Governo Federal para esse grupo foi de R$ 16,5 milhões.

Já no Benefício Variável Familiar, serão beneficiadas 10.415 mil gestantes e 177.795 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, com o adicional de R$ 50.

Números nacionais

No país como um todo, são 20,9 milhões de famílias contempladas pelo Bolsa Família em julho, ou 54,3 milhões de pessoas. O investimento total do Governo Federal é de R$ 14 bilhões. O valor médio recebido por família é de R$ 684,16. Entre os responsáveis familiares, 82% são mulheres: 17,1 milhões.

Assine o Correio do Estado