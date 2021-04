O Banco Central do Brasil deu sinal verde para o WhatsApp, serviço de mensagens para celulares do Facebook, colocar em funcionamento no país o seu sistema de pagamentos via aplicativo. Ainda não foi divulgada uma data para o lançamento. O WhatsApp foi enquadrado como um “iniciador de pagamento”, uma categoria nova na lei brasileira. Isso significa que o aplicativo não vai gerenciar a conta de pagamento, nem deter em nenhum momento os fundos que estão sendo transferidos. Essa parte financeira caberá a Visa e Mastercard — parceiros do aplicativo. Assim, o WhatsApp funciona apenas como “mensageiro” entre instituições financeiras, que são as que executam a transação na prática.