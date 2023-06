Pai agride a filha com fação no Campo Nobre

Pai agride filha de 9 anos com facão e se faz de louco ao ser preso no Campo Nobre em Campo Grande. Diante dos policiais ele chorou e se jogou contra a parede. A menina revelou que o fação estava no guarda-roupa. Ela contou que o pai o ameaçou pois queria saber se a filha tinha sido estuprada quando morou com a mãe. A tia paterna da vítima foi acolheu a menina. As duas foram levadas para a DEPAC-CEPOL. O agressor foi colocado no “pela porco” da viatura e encaminhado ao xadrez. O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal.

A Tia representou criminalmente contra o irmão.