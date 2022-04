Homem de 55 anos agrediu o filho deficiente e fez ameaças de morte contra a ex-mulher, neste sábado (23), na Rua Uruana, no Jardim Columbia, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a ex contou que foi casada com o agressor por mais de 30 anos, no entanto, há 10 anos solicitou medida protetiva contra ele, mas atualmente não há medidas em vigor.

Além disso, ela contou que possui quatro filhos com o agressor, sendo que, 3 não possui deficiência.

Na tarde de ontem, o agressor bateu no filho deficiente, que tem 27 anos. A mulher contou que tentou separar, mas ouviu do agressor que ele iria matar ela e seu filho, caso procurasse a delegacia de polícia.

Diante dos fatos, ela foi até à Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher) e registrou boletim de ocorrência.