Pai da prefeita Adriane Lopes morre e prefeitura decreta luto oficial de três dias

Entre terça-feira (22) e quinta-feira (24) haverá elevação gradativa da temperatura e os termômetros podem registrar entre 39°C e 40°C

A frente fria que avançou pelo Estado neste fim de semana, aliada ao intenso fluxo de calor e umidade, trouxe chuvas que chegaram a acumular 82mm no centro do Estado, também derrubando as temperaturas em alguns locais, informou o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Em São Gabriel do Oeste, no centro-norte de MS, foi registrada a maior precipitação entre sexta (18) e madrugada de segunda-feira (21), acumulando 82,8mm em 96 horas.

Em sequência, os locais com maiores registros de chuvas foram Corguinho (77,2mm), Maracaju (48mm), Nova Alvorada do Sul (47,6mm), Dourados (46,8mm), Nhumirim (43mm), Costa Rica (41,8mm), Rochedo (41,8mm), Aquidauana (39,4mm).

Por outro lado, os locais com as menores precipitações acumuladas nas últimas 96 horas foram Paranaíba (3,8mm), Santa Rita do Pardo (6,4mm), Bela Vista (8mm), Pedro Gomes (8,6mm).

Previsão

Apesar das chuvas e da baixa nas temperaturas registradas no fim de semana, para os próximos dias já é aguardado o retorno do calor intenso.

Nesta segunda-feira (21) ainda devem ocorrer pancadas isoladas de chuvas, que se afastam do Estado criando condições para temperaturas de até 40°C nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Norte do Estado, informa o Cemtec.

A coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, afirma que entre terça-feira (22) e quinta-feira (24) haverá elevação gradativa da temperatura e os termômetros podem registrar entre 39°C e 40°C.

“Para as regiões Sudoeste e Pantaneira são esperadas temperaturas mínimas entre 22°C e 26°C e máximas de até 40°C”, afirmou a meteorologista.

Até quinta-feira (24) o tempo deve ser estável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado.

Durante a semana, são previstas mínimas entre 16°C e 22°C e máximas que podem atingir 37°C nas regiões Sul e Leste.

Em Campo Grande, as mínimas estarão entre 18°C e 24°C e máximas de até 35°C são aguardadas.

Além disso, ao longo da semana os valores de umidade devem ser baixos, entre 10% a 30%, com destaque região Pantaneira, Sudoeste e Norte do Estado.

Balanço de chuvas

Balanço das chuvas nos primeiros 15 dias de agosto em Mato Grosso do Sul mostram que elas ficaram abaixo da média histórica (0-25%) em grande parte do Estado.

O número baixo ocorreu devido a atuação de bloqueios atmosféricos que inibiram a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo seco no estado.

Por outro lado, na região extremo sul do estado, as chuvas ficaram acima da média histórica (100-125%), com valores entre 45-90 mm.

Destaca-se que apenas os municípios de Mundo Novo, Sete Quedas e Iguatemi estão dentro ou acima da média histórica, com acumulados de chuvas entre 70-110 mm.