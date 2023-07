A Motorista do Gol Neusa do Nascimento Gomes (51) se envolveu num grave acidente na MS-162. Na colisão o esposo Narciso Franca Lima, de 85 anos pai do ex-prefeito de Ivinhema Eder Uilson França Lima o “Tuta” morreu. Ele e a esposa chegaram a ser socorridos ao Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa em Sidrolândia. Narciso foi transferido em vaga zero a Santa Casa, mas não resistiu. Narciso era pastor da Assembleia de Deus Missões de Ivinhema e presidente de honra da igreja.