Com desculpa de massagens, pai estupra filha de 13 anos em MS. Ao contar para a mãe dos abusos a mesma desacreditou. A garota recorreu ao Diretor da Escola que acionou a polícia. O autor foi preso e condenado a 15 anos e 9 meses de prisão, com decisão publicada na segunda-feira (13) no Diário de Justiça. O crime ocorreu em 2018. Segundo os relatos da vítima o pai a chamava para sentar no sofá e com desculpa de massagens abusava dela. E depois a ameaçou se contasse para alguém. O Conselho Tutelar acompanha o caso.