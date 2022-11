Pai é denunciado por estuprar menina de 13 anos em Campo Grande. Os abusos teriam ocorrido desde a infância da vítima. Outros autores também teriam estuprado a menina. O autor no fim de outubro foi denunciado pelos abusos que cometeu. Segundo a denúncia ele estuprava a anos e inclusive dizia que queria engravidar a própria filha.

No entanto, ele dava anticoncepcional e pílulas do dia seguinte para a ela. Há suspeita de que o acusado planeja fugir da cidade. A vítima foi ouvida pelo setor psicossocial na DEPCA e confirmou os abusos. Ela relatou que recebia dinheiro do pai após os estupros. O caso é investigado como estupro de vulnerável.