Pai e filho são mortos com “requintes” de crueldade

Wladmyr Ferreira Baggio e Vitor Moré Baggio; pai e filho foram mortos com requintes de crueldade dentro de um sítio na zona rural de Votuporanga/SP. As vítimas foram encontradas pelos policiais com olhos vendados e com as cabeças crivadas de balas.

O pai, Wladmyr, já estava morto quando os agentes chegaram. O filho, Vitor, chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais identificaram os criminosos que foram presos em flagrante ainda dentro do sítio. No local, foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo, uma arma calibre 38 e R$ 428 em espécie. O caso foi registrado como latrocínio.

CONFIRA A NOTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

“Dois homens, de 29 e 34 anos, foram presos após matarem dois homens de 22 e 56 anos na madrugada de quinta-feira (11) na zona rural de Votuporanga.

Policiais militares ambientais receberam um pedido de socorro via aplicativo de patrulha rural e se deslocaram para o local. Ao chegarem, encontraram as vítimas com os olhos vendados e atingidos por disparo de arma de fogo, a vítima, de 56 anos foi encontrada sem vida, já a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante diligências, policiais civis identificaram os autores do crime, que foram presos em flagrante. Na casa dos autores foram encontrados dois simulacros de arma de fogo, uma arma calibre 38 e R$428,00 reais em espécie. O caso foi registrado como latrocínio na Delegacia Seccional de Votuporanga”.