AMAMBAI – MS (Correspondente) – Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), prenderam na madrugada desta sexta-feira (23), dois indivíduos, pai e filho, acusados de tráfico de drogas na MS-289, próximo ao local conhecido como Sperafico.

De acordo com as informações, os policiais abordaram um veículo VW Gol, de cor branca, com placas de São Paulo. Foram localizados 70 Kg de maconha em compartimentos falsos do veículo, principalmente nas laterais, sendo na caixa de ar e tanque de combustível. A equipe do DOF teve que desmontar partes do veículo para retirar a droga. Diante dos fatos, pai e filho foram presos e encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis.