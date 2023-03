A Polícia prendeu o pai que estuprou as filhas em Jardim. O homem de 44 anos estava com um Mandado de Prisão expedido pela justiça pela prática de crime de estupro de suas filhas, com condenação de 20 anos em regime fechado. A prisão é uma das ações realizadas durante a participação da polícia de MS na Operação “Átria”, desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Secretária Nacional de Segurança Pública.