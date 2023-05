Pai “vende” filha para ser estuprada por R$ 50

Pai vende a filha por R$ 50 reais para ser estuprada por um idoso em Mato Grosso do Sul. O caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar. A garotinha contou aos conselheiros que o idoso foi em sua casa duas vezes e teria abusado dela.

Ela ainda revelou que tomava remédio para não engravidar. Foi constatado que o pai da menina a entregava ao idoso em troca de dinheiro. A mãe sabia dos fatos, mas não interferia.

A adolescente já tinha um registro contra o idoso por importunação sexual de novembro do ano passado, com medida protetiva. Diante do descumprimento da medida protetiva a polícia prendeu o idoso na quarta-feira (3) numa casa a 200 metros da casa da vítima.