A partir desta quinta-feira (12), a Prefeitura de Campo Grande passa a disponibilizar à população informações mais detalhadas sobre o processo de vacinação contra a Covid-19 na Capital, através da integração do painel “Vacinômetro” com a Sala de Gestão.

“O painel da vacinação covid-19 dentro da sala de gestão é mais uma ferramenta tecnológica de transparência que a Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Saúde oferecem para a população”, destaca o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Cardoso.

Ele explica que as informações são extraídas em tempo real do sistema Monitora Saúde e inseridos à Sala de Gestão, que tem por objetivo auxiliar os gestores nas tomadas de decisão, através da disponibilização de dados quantitativos e qualitativos. O acesso pode ser feito pela aba Sala de Gestão disponível no Vacinômetro ou pelo site: http://saladegestao.campogrande.ms.gov.br.

Além do número de doses aplicadas e percentual de vacinados, o painel traz números sobre as doses aplicadas por laboratório, por público e faixa etária, além de um ranking de aplicações por unidade. O cidadão também poderá conferir o histórico de doses aplicadas nos últimos sete dias.

Tecnologia aliada à saúde

As ferramentas tecnológicas desenvolvidas pela Agetec, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), tiveram papel fundamental no apoio das muitas frentes de ações da Saúde durante a pandemia. O “case” de sucesso é o Sistema Monitora, que recebeu reconhecimento nacional como referência em boas práticas e, recentemente, foi disponibilizado ao Governo Federal para auxiliar nas ações de enfrentamento da covid-19 nos demais municípios do País.

A ferramenta agrega, entre outros serviços, o sistema de monitoramento dos pacientes atendidos, a gestão completa de vacinação que vai do controle de estoque de vacinas, passa pelo monitoramento das gestantes vacinadas e entrega ao vacinado quase em tempo real, a carteira digital de vacinação.