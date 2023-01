Neste último domingo, dia 08, a Secretaria de Estado de Educação divulgou, no site da matrícula digital, a lista com as designações de alunos por município. E com base nesta lista, pais e responsáveis, devem procurar a escola designada para seu filho com a documentação solicitada, conforme explica o professor Alciley Lopes, que é coordenador da central de matrículas.

O professor ainda alerta que o não comparecimento implicará na perda da vaga.

A SED também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Existe a possibilidade do atendimento presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande – ao lado do CEEP Hércules Maymone.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.