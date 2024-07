Pais se emocionam ao escutar coração de filho que morreu afogado em bebê de um ano

Um vídeo que viralizou nas redes sociais tem arrancado lágrimas dos internautas. Nas imagens, os pais de um jovem que morreu afogado se emocionam ao escutar o coração do filho batendo no peito de um menininho de um ano e sete meses, que recebeu o órgão via transplante.

O vídeo é de novembro do ano passado, mas ganhou repercussão recentemente. Na gravação, Aly conta que sua irmã, Jenny, e seu cunhado, Rob, optaram por doar os rins, fígado e coração de Beau, após sua morte precoce. O casal tinha a esperança de que um dia pudesse encontrar os agraciados com os órgãos.

16 meses depois, o desejo dos papais se realizou e eles conheceram o pequeno Eli, que trazia no peito o coração de Beau. Ao ver a criança, o casal se emocionou e abraçou a mãe de Eli, que retribuiu o gesto.

Jenny e Rob chegaram a colocar um estetoscópio para ouvir as batidas do coração do filho e se derreteram em lágrimas.

“O momento em que conhecemos Eli foi uma mudança de vida para nós. Graças à incrível assistência e apoio de @swtransplant, o coração de Beau continua a bater, e não poderíamos estar mais orgulhosos do presente incrível que ele nos deu”, diz um trecho da legenda da postagem.