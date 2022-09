Nos últimos dois anos, andar pela Rua 14 de Julho, bem no coração comercial da cidade, tornou-se um passeio bem mais agradável. O cenário antes dominado pelos fios de alta tensão emaranhados, deu lugar à natureza, com árvores que enfeitam o espaço urbano e trazem mais conforto térmico. Com a proximidade da primavera, fica a expectativa da florada dos ipês, já registrada em anos anteriores. Tamanha beleza encanta os pedestres e mostra a importância da preservação da natureza.

A arborização da Rua 14 de Julho se tornou exemplo, assim como sua requalificação que mudou o uso da via, agora com prioridade para os pedestres. Na manhã desta segunda-feira (19), um grupo de participantes do XXIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana (CBAU) andou pelo trecho em uma visita técnica monitorada pela arquiteta e urbanista da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe), Neila Janes.

Durante o percurso, a partir da Rua 15 de Novembro até a Av. Mato Grosso, os congressistas puderam observar o trabalho que foi feito na Rua 14 de Julho, que incluiu o plantio de quase 200 árvores já grandes, de espécies como o pau mulato, ipê e pau ferro.

A arquiteta e urbanista responsável pelo projeto de paisagismo da Rua 14 de Julho, Maria Teresa Corrêa, explicou detalhes da arborização e disse que um dos principais desafios foi realizar o plantio de árvores sem atrapalhar a visualização da fachada das lojas, uma das preocupações dos lojistas. Segundo Maria Teresa, esse fator teve influência na escolha das espécies. “Optamos por mudas com maior crescimento, com um pé direito mais alto, para garantir que as vitrines das lojas continuassem com visibilidade. Além disso, o plantio das árvores foi feito com mudas mais adultas, para que os comerciantes não precisassem esperar o crescimento das árvores”, explica.

A estudante de Direito, Laila Viana, considera perfeita a mudança na Rua 14 de Julho. Ao comparar com antigamente, quando a via possuía calçadas menos espaçosas e pouquíssimas árvores, ela diz que agora é melhor para caminhar pela região. “O projeto ficou lindo, maravilhoso”, elogia. A vendedora Rosangela Neves também aprovou a mudança na rua. “Ficou lindo, a gente sempre cuida das árvores aqui na frente”.

Congresso Brasileiro de Arborização Urbana

Campo Grande sedia o XXIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana (CBAU) até o dia 23 de setembro. O evento, cujo tema desta edição é “Floresta Urbana Viva”, tem a proposta de despertar a atenção para as singularidades das florestas urbanas, como geradoras de conexões entre homem e natureza, entre cidade e entornos.

Esta edição do CBAU terá cinco eixos temáticos: 1 – Biodiversidade da floresta urbana tropical; 2 – Cadeias produtivas da arborização urbana; 3 – Estratégias de desenho e planejamento da arborização urbana; 4 – Pesquisa e inovação em arborização urbana; 5 – Educação para a sociobiodiversidade.

Mais detalhes sobre o evento podem ser conferidos no site do Congresso Brasileiro de Arborização Urbana.