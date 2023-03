Mato Grosso do Sul será cenário de mais uma novela que será transmitida em horário nobre na TV brasileira. Entre os intervalos de gravação de ‘Terra e Paixão’, que aconteceram em Dourados e Deodápolis, os atores Rainer Cadete e Tatiana Tibúrcio aproveitaram para conhecer a região turística de Bonito/Serra da Bodoquena. Os atores contam como foi a experiência que tiveram, em parceria com a Fundação de Turismo de MS e trade turístico local, num dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil. Confira:

Como você descreve a experiência que teve na região de Bonito/Serra da Bodoquena?

Rainer: Foi uma experiência incrível, conheci a biodiversidade da região que é tão linda e tão mágica. Foi uma experiência muito satisfatória porque a galera está bem preparada para receber turistas de todas as regiões de todas as maneiras. O contato com a natureza é surreal de lindo, na verdade nós somos natureza então se sentir fazendo parte de tudo aquilo, de toda aquela biodiversidade e entender a importância de cada serzinho que está ali, desde as plantas até os peixinhos e outros animais é muito legal, é muito rico. Acho que todo mundo tem que conhecer Bonito um dia na vida.

Tati: A experiência que tive em Bonito foi uma das coisas mais lindas e enriquecedoras que já aconteceram na minha vida. Perceber a beleza do nosso país, nessa dimensão, nessa profundidade foi um negócio quase que indescritível.

O que mais chamou sua atenção? As belezas naturais, o atendimento, a estrutura ou outra coisa não mencionada nessa pergunta?

Rainer: O que mais chamou a atenção? Meu Deus, isso é difícil de fazer um ranking porque são muitos atrativos incríveis, desde a gastronomia que é surreal de boa, todos os restaurantes que eu fui, desde os cafés da manhã, almoços, jantares e lanchinhos, tudo era feito com muito carinho, com muito amor, muito cuidado e com um toque especial. Os guias de turismo são todos muito preparados, formados, eles sabem tudo o que estão falando, nos dão um panorama geral, desde a formação das estalactites até os fósseis que a gente vê no fundo das grutas, a profundidade, a segurança que eles nos passam, os equipamentos são completamente seguros. Eu, por exemplo, tenho medo de altura, mas mesmo assim me senti muito seguro descendo 72 metros de abismo no rapel e gostaria de voltar e trazer mais pessoas da minha família, amigos para terem essa experiência porque é realmente um divisor de águas.

Tati: O que mais me chamou a atenção foram as belezas naturais, o carinho das pessoas, o acolhimento que a gente teve. É difícil destacar uma coisa só. Eu percebi que Bonito é Bonito em muitas dimensões, não só pelo que oferece nos atrativos turísticos, mas o povo de Bonito, a forma como fomos recebidos nos lugares, a atenção, o respeito, o cuidado, com certeza é um passeio que eu faria de novo.

Indicaria o destino para amigos e familiares?

Rainer: Eu indicaria super para os amigos e familiares. Acredito que todo mundo tem que ter a experiência de conhecer Bonito na vida. Quem estiver lendo essa matéria, escute o que estou falando porque é uma viagem transformadora, vale muito a pena.

Tati: Indicaria de olho fechado, aliás uma das coisas que eu quero fazer é trazer o meu filho. Eu só ia mostrando as fotos e ele ficou abismado e falou ‘mãe, pelo amor de Deus, eu tenho que conhecer esse lugar. A família também, os amigos, todo mundo fica muito encantado quando eu falo e mostro as imagens. Indico mil por cento.

Pretende voltar? Se sim, o que você mais pensa em fazer no destino turístico?

Rainer: Pretendo voltar sim o quanto antes, assim que eu tiver uma oportunidade vou trazer minha família, meu filho Pietro, minha mãe, minha irmã, meus, sobrinhos, meu cunhado, vou trazer a galera toda para conhecer a região de Bonito. Quero voltar outras vezes com amigos também e fazer os outros atrativos porque eu só fiz seis, acho que tem muita coisa ainda para conhecer.

Tati: Quando eu voltar com meu filho, uma das coisas que eu quero fazer é levá-lo no Abismo Anhumas, que foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi de todos os lugares que a gente visitou. A dimensão daquilo, a grandeza, é algo que é difícil de colocar em palavras. É difícil explicar. É de uma beleza impressionante. É como estar diante de Deus mesmo.

Eles estiveram por três dias no destino e puderam conhecer alguns atrativos e provaram da gastronomia local. A região turística possui, atualmente, mais de 60 atrativos entre flutuação em águas cristalinas, grutas, mergulho, esportes de aventura e cachoeiras.

Na novela o ator Rainer Cadete vai dar vida a um personagem sedutor, inspirado em golpistas de aplicativo de relacionamento. Já a atriz Tatiana Tibúrcio interpretará a mãe da protagonista Aline (Bárbara Reis) que, por sua vez, fará par com o ator Cauã Reymond.

Sobre Bonito/Serra da Bodoquena

A região turística de Bonito/Serra da Bodoquena é destino de ecoturismo, aventura com preservação ambiental, gestão pública focada na sustentabilidade e capacidade de carga controlada.

Bonito foi eleito por 16 vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil pelos leitores da revista Viagem e Turismo, uma das principais publicações de turismo do país. O destino também ganhou o prêmio de turismo responsável, o World Responsible Tourism Awards, em 2013 e é o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo.