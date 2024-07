Palestra para que mulheres candidatas conheçam seus direitos será na quinta na ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), por meio da Comissão Permanente de Direitos das Mulheres e Combate à Violência Doméstica, convida mulheres que desejam entrar a para política, assim como as que já são pré-candidatas às eleições deste ano, para participarem do evento Mulheres Candidatas: Conheçam seus Direitos. A entrada é gratuita e será no dia 11 de julho, às 13h, no Plenário Júlio Maia.

Segundo a deputada proponente e presidente da Comissão, Mara Caseiro (PSDB), o evento é um esforço conjunto em parceria com o Governo do Estado, Secretaria de Estado e Cidadania, Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres e Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, para esclarecer dúvidas e apresentar os direitos a essas mulheres.

Dep. Mara Caseiro explicou que evento é pela promoção da igualdade

“Será uma oportunidade crucial para as mulheres que aspiram a cargos públicos, pois serão repassadas informações valiosas para enfrentar os desafios do processo eleitoral. A iniciativa reflete o compromisso das instituições envolvidas em promover a igualdade de gênero e fortalecer a participação feminina na política”, explicou a deputada Mara Caseiro. Também participam como titulares da Comissão de Direitos das Mulheres as deputadas Lia Nogueira (PSDB) e Gleice Jane (PT) e ainda os deputados Professor Rinaldo Modesto (Podemos)



Paulo Duarte (PSB). Saiba mais aqui.

Durante o evento, os promotores públicos Moisés Casarotto e Mayara Santos de Souza ministrarão a palestra intitulada Direitos das Candidatas Mulheres no Registro, na Propaganda, nas Finanças e Contra a Violência Política. Além disso, a Ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, também estará presente e falará sobre a “Mulher, Poder, Participação Política e Violência Política de Gênero”. Sua palestra abordará a necessidade de maior representatividade feminina nas esferas de decisão política, ressaltando a importância da presença das mulheres nos espaços de poder e como isso contribui para uma sociedade mais justa e igualitária.

Serviço

Quaisquer eventos no Legislativo podem ser acompanhados pelo público ou imprensa, no Palácio Guaicurus, Bloco 9, do Parque dos Poderes ou pelas coberturas dos canais oficiais da pelo site www.al.ms.gov.br, com fotos no Banco de Imagens e pela TV ALEMS no canal 7.2, sinal aberto, canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS, como também pela Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS.