Jesus Ajala da Silva (47) conhecido como “Palhaço Sabiá” foi condenado por matar e esconder o corpo da ex-namorada Silvana Tertuliana Pereira em janeiro de 2019 esfaqueada.

De acordo com a decisão do magistrado, presidida pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri o réu foi condenado a 17 anos, de reclusão e 10 dias de multa pela ocultação de cadáver. Consta ainda nos autos que a prisão deve ser cumprida em regime fechado, sendo mantida a prisão preventiva. Pois devido o entendimento do magistrado há ainda fundamentos que possam autorizar a prisão cautelar.